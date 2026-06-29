В Перми кандидатов в руководители муниципальных учреждений будут проверять на полиграфе

Администрация Перми намерена изменить порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений. Соответствующий проект размещен на сайте мэрии. Первым на это обратило внимание ИА «Текст». Как следует из документа, авторы предлагают проверять на полиграфе при трудоустройстве кандидатов муниципальных учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, комитету по физкультуре и спорту.