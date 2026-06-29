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В Волжском 8 июля пройдет Парад семьи

Семьи города-спутника пригласили принять участие в шествии.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Волгоградской области 8 июля, в День семьи, любви и верности пройдет Парад семьи. Шествие в День Петра и Февронии, на которое власти города-спутника пригласили всех жителей города, состоится на улице Набережной. Сбор — у храма Иоанна Богослова в 18.00.

Волжан ждет не только парад, но и концерт у ДК «Октябрь», интерактивные площадки и мастер-классы. Программу празднования Дня семьи, любви и верности в Волгограде пока не озвучили. Традиционно в этот день в парках проходят концерты, мероприятия устраивают во всех районах города.