В Волжском 8 июля пройдет Парад семьи

Волжан ждет не только парад, но и концерт у ДК «Октябрь», интерактивные площадки и мастер-классы. Программу празднования Дня семьи, любви и верности в Волгограде пока не озвучили. Традиционно в этот день в парках проходят концерты, мероприятия устраивают во всех районах города.