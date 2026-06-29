Guardian: в НАТО боятся остаться без помощи США в случае войны с Россией

С тех пор как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, в Европе все сильнее раскручивается «кошмарный» сценарий: что, если Россия нападет, а США откажутся поддержать союзников по НАТО. В тех редких случаях, когда этот вопрос задается вслух, ответ никому не нравится, пишет британская газета The Guardian. В середине мая на встрече в Таллине заместителя госсекретаря США Томаса Динанно прямо спросили, будут ли американские войска воевать, если Россия вторгнется в страны Балтии. Он неловко поерзал на стуле, а затем дал уклончивый ответ — и в нем не было слова «да».