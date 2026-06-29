Guardian: в НАТО боятся остаться без помощи США в случае войны с Россией

С тех пор как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, в Европе все сильнее раскручивается «кошмарный» сценарий: что, если Россия нападет, а США откажутся поддержать союзников по НАТО. В тех редких случаях, когда этот вопрос задается вслух, ответ никому не нравится, пишет британская газета The Guardian. В середине мая на встрече в Таллине заместителя госсекретаря США Томаса Динанно прямо спросили, будут ли американские войска воевать, если Россия вторгнется в страны Балтии. Он неловко поерзал на стуле, а затем дал уклончивый ответ — и в нем не было слова «да».
Тем не менее в Европе, согласно статье, по-прежнему твердят, что приверженность Вашингтона союзникам по НАТО остается неизменной, а тревожную риторику администрации Трампа не следует принимать близко к сердцу. «Мы не должны подливать масла в огонь» — это мантра, которую повторяют в интервью министры из нескольких стран на восточном фланге НАТО. А Довиле Шакалене, бывший министр обороны Литвы, сравнила отношения Европы и США с «неблагополучной семьей, где развод невозможен».
«Я не помню такого уровня самоцензуры в публичном внешнеполитическом дискурсе со времен позднего советского периода», — посетовала Кристи Райк, директор эстонского аналитического центра ICDS.
Согласно Guardian, первые «предупредительные выстрелы» прозвучали в феврале 2025 года, когда глава Пентагона Пит Хегсет посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Министр обороны Германии Борис Писториус тогда сказал Хегсету, что европейцам нужен график сокращения американского военного присутствия в Европе, чтобы они знали, сколько времени у них есть на заполнение будущих брешей. Многие были недовольны Писториусом, так как сочли, что он провоцирует Вашингтон, хотя США на тот момент еще не приняли решения.
Две недели спустя Трамп унизил Владимира Зеленского в Овальном кабинете, после чего администрация США прекратила обмен разведданными с Киевом.
«У них будто земля ушла из-под ног», — сказал осведомленный источник из Варшавы.
Через несколько дней после публичной перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете премьер-министр Великобритании Кир Стармер собрал в Лондоне лидеров группы стран, которые впоследствии стали известны как «коалиция желающих». Присутствовавшие пытались преуменьшить значение случившегося в Белом доме, но было ощущение, что «что-то сломалось». «Я видел это по лицам всех этих лидеров. Независимо от того, были они левыми или правыми, было ясно, что они понимают, что мир изменился», — признался один из присутствовавших.
В июне 2025 года в Гааге состоялся ежегодный саммит НАТО. Давались «апокалиптические» прогнозы, что Трамп может использовать его, чтобы положить конец существованию альянса. В итоге саммит оказался успешным, во многом благодаря усилиям генсека НАТО Марка Рютте, который поставил целью угодить Трампу.
В этом году саммит НАТО пройдет в Анкаре под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом Хегсет в июне назвал «позорным» решение ряда европейских стран отказать Вашингтону в использовании своих авиабаз во время войны с Ираном и раскритиковал Европу за то, что она «сосредоточилась на гендерном равенстве и изменении климата вместо танков, истребителей и средств ПВО».
Хегсет анонсировал шестимесячный пересмотр структуры американских вооруженных сил и их базирования в Европе и пригрозил, что США сократят финансовые взносы в НАТО, если выяснят, что другие члены альянса не выполняют своих обязательств.
Европа, по мнению издания, оказалась перед выбором: сделать все, чтобы успокоить Трампа, и надеяться, что следующий президент США будет более предсказуемым, или публично выразить разочарование политикой Вашингтона и готовиться к будущему, в котором США не придут на помощь союзникам.
«Трамп хотя бы проявляет некоторый интерес к Европе… Вэнс же испытывает к нам [Европе] только презрение» — сказал европейский чиновник.
Пока Трамп остается в Белом доме, создается ситуация, которую глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям* Яна Пульерин называет «НАТО Шрёдингера**» — состояние неопределенности относительно того, являются ли США членом альянса или нет. И это будет продолжаться до тех пор, пока не наступит «гипотетический момент истины».
Никто не узнает реального состояния отношений, пока мы не откроем ящик — пока НАТО не пройдет военное испытание. Но к тому времени для европейцев может быть уже слишком поздно.
* ECFR включен в РФ в реестр нежелательных организаций.
** Кот Шрёдингера — мысленный эксперимент с котом в ящике с радиоактивным ядром и емкостью с ядом. Был предложен австрийским физиком Эрвином Шрёдингером в 1935 году, чтобы показать неполноту законов квантовой механики при переносе их на макромир.