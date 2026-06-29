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Алушта частично обесточена

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости Крым. Алуштинские потребители остались без света из-за аварии на сетях, информирует днем в понедельник пресс-служба компании «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Аварийное отключение! Населенные пункты частично: Алушта, Лазурное», — проинформировали в компании.

По данным пресс-службы предприятия, энергоснабжение в дома абонентов ориентировочно вернется в течение трех часов. Аварийные бригады работают на месте.

Часть населенных пунктов Белогорского и Красногвардейского районов Крыма утром в понедельник оставались без света из-за аварий на сетях. Накануне сообщалось о введении в Алуште веерных отключений электричества.

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