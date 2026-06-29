Алушта частично обесточена

«Аварийное отключение! Населенные пункты частично: Алушта, Лазурное», — проинформировали в компании.
По данным пресс-службы предприятия, энергоснабжение в дома абонентов ориентировочно вернется в течение трех часов. Аварийные бригады работают на месте.
Часть населенных пунктов Белогорского и Красногвардейского районов Крыма утром в понедельник оставались без света из-за аварий на сетях. Накануне сообщалось о введении в Алуште веерных отключений электричества.
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