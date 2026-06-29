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Калининградский школьник по заданию мошенников провел обыск у себя дома и отдал курьеру отцовские коллекционные монеты

Мужчина подъехал к дому жертвы и забрал ценную коллекцию.

В Калининграде жертвой телефонных мошенников стал школьник. Он пообщался с незнакомцами, которые представились сотрудниками ФСБ и отдал в итоге преступникам все ценности, которые нашел в квартире. О случившемся рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Аферисты так запугали мальчишку, что убедили его провести дома обыск. Вели его в режиме видеосвязи.

В итоге подросток отыскал кое-что походящее. Он отдал прибывшему курьеру 115 тыс. рублей и коллекционное издание монет своих родителей.

Заведено уголовное дело.

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