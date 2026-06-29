Лантратова рассказала о работе по возвращению военнопленных

«Мы с ними вместе зашли в каждую комнату этого колледжа — а я там неоднократно была, я с этими детками проводила патриотическое мероприятие полгода назад, — и, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей», — рассказала Лантратова.