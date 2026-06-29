Власти Калининграда рассказали, как перекроют дороги для празднования Дня города

В администрации Калининграда также отмечают, что с 3 по 5 июля городской пассажирский транспорт будет работать до 23:00. С 7:00 3 июля по 24:00 5 июля приостанавливается движение и возможность парковки электросамокатов в местах праздвнования. Запрещается парковка по обеим сторонам улицы Летней от Коммунистической до Автомобильной и на Парадной набережной.