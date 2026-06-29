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Власти Калининграда рассказали, как перекроют дороги для празднования Дня города

Ограничения планируются с 3 по 5 июля.

В Калининграде для празднования Дня города планируют ограничивать движение транспорта в центре и на острове Октябрьском. Информацию об этом опубликовали на сайте мэрии.

Перекрытия движения транспорта будут вводить для проведения памятной церемонии на мемориале 1200 воинам гвардейцам и праздничных мероприятий в районе стадиона «Ростех Арена».

Ограничения движения автомобилей.

4 июля с 9:00 до 11:00 запрет движения автомобилей.

по Гвардейскому проспекту от улицы Румянцева до Театральной; по улице Румянцева от Галицкого до Донского.

3 июля с 16 до 22:00, 4 и 5 июля с 13:00 до 23:00 запрет движения.

по Солнечному бульвару от стадиона «Ростех Арена» до Центральной музыкальной школы.

3 июля с 16 до 22:00, 4 и 5 июля с 13:00 до 23:00 одностороннее движение.

по Парадной набережной от Триумфальной аллеи до Центральной музыкальной школы; по внутриквартальному проезду от Центральной музыкальной школы до аллеи Чемпионов.

Кроме того, планируется менять схемы движения общественного транспорта.

Изменения маршрутов общественного транспорта.

4 июля с 9:00 до 11:00.

автобусы № 4 поедут по Советскому проспекту, площади Победы, Ленинскому, Портовой и далее по существующей схеме, обратно — по Ленинскому проспекту, площади Победы, Советскому; автобусы № 2А поедут по Московскому, Ленинскому проспектам, Театральной, Гвардейскому проспекту, площади Победы, Ленинскому, Московскому проспектам, далее согласно существующей схеме; маршрутки № 72 и троллейбусы № 2 поедут по Театральной, Ленинскому, Московскому проспектам, далее согласно существующим схемам движения, обратно — по тому же маршруту.

3 июля с 16:00 до 22:00, 4 и 5 июля с 13:00 до 23:00.

автобусы № 39 поедут по аллее Чемпионов и улице 9 Апреля, обратно — согласно существующей схеме.

В администрации Калининграда также отмечают, что с 3 по 5 июля городской пассажирский транспорт будет работать до 23:00. С 7:00 3 июля по 24:00 5 июля приостанавливается движение и возможность парковки электросамокатов в местах праздвнования. Запрещается парковка по обеим сторонам улицы Летней от Коммунистической до Автомобильной и на Парадной набережной.

Для обеспечения безопасности владельцам автомобилей рекомендуют на время празднования Дня города и 80-летия области освободить от транспорта территории закрытия движения.

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