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Число соглашений между Ростовской областью и Беларусью выросло на 23%

На XIII Форуме регионов Беларуси и России, прошедшем в Минске, Цимлянский, Песчанокопский, Мясниковский районы Ростовской области и Ростов-на-Дону заключили новый пакет соглашений о сотрудничестве с Беларусью. Ранее между муниципалитетами Дона и Республики Беларусь уже существовало 17 планов совместных действий, а теперь общее количество договоренностей увеличилось на 23,5%. Об сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

На XIII Форуме регионов Беларуси и России, прошедшем в Минске, Цимлянский, Песчанокопский, Мясниковский районы Ростовской области и Ростов-на-Дону заключили новый пакет соглашений о сотрудничестве с Беларусью. Ранее между муниципалитетами Дона и Республики Беларусь уже существовало 17 планов совместных действий, а теперь общее количество договоренностей увеличилось на 23,5%. Об сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Во время выступления на Форуме глава Ростовской области Юрий Слюсарь напомнил, что в ноябре 2025 года делегация из региона побывала в Минске с официальным визитом. Стороны подписали план сотрудничества на 2026−2028 годы.

Одним из пунктов плана стало открытие в 2025 году первого в России мультибрендового центра «Белорусские машины» на базе регионального центра МАЗ.

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