Число соглашений между Ростовской областью и Беларусью выросло на 23%

На XIII Форуме регионов Беларуси и России, прошедшем в Минске, Цимлянский, Песчанокопский, Мясниковский районы Ростовской области и Ростов-на-Дону заключили новый пакет соглашений о сотрудничестве с Беларусью. Ранее между муниципалитетами Дона и Республики Беларусь уже существовало 17 планов совместных действий, а теперь общее количество договоренностей увеличилось на 23,5%. Об сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.