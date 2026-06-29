«Кровля подлежит разборке и утилизации, первоочередная задача — защита от попадания осадков». Власти Минска сделали первое заявление о ремонте дома на Ленина, 9 после сильного пожара

В Мингорисполкоме сделали первое заявление о ремонте дома на Ленина, 9 после сильного пожара. Это обсуждалось 29 июня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает телеграм-канал исполкома.
«Комсомолка» 28 июля рассказывала, как более 120 спасателей тушили пожар в жилом доме в самом центре Минска. Сотрудники МЧС на месте пожара работали до утра, площадь возгорания составила 1050 квадратных метров. И уже известно, что почти всю кровлю дома придется разобрать и утилизировать. Также власти назвали первоочередную задачу.
— Ключевым вопросом является восстановление кровли, а первоочередным — защита от попадания осадков, — отметили в пресс-службе.
Также глава Мингорисполкома Владимир Кухарев уже поручил оперативно изучить состояние перекрытий дома, приступить к разбору и вывозу поврежденных конструкций, и одновременно с этим начать работу по разработке проекта противоаварийных мероприятий, включающий защиту от осадков и восстановление кровли. Дом относится к третьей категории историко-культурной ценности, поэтому определили и научного руководителя проекта.
Кроме того, мэр поручил принять необходимые меры для восстановления подачи электроэнергии и газа.
В свою очередь ЖКХ уже начало обследовать квартиры для фиксации мест повреждения и залития. После того как будут проведены необходимые мероприятия, составлены акты, будут отрабатываться вопросы компенсации.
Тем временем жильцы горевшего дома на улице Ленина в центре Минска рассказали, как произошла трагедия: «Всю ночь не спала, переживала. До сих пор в шоке нахожусь».
Ранее уже сообщалось, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара.
Тем временем губернатор высказался о случайных доходах и теневых заработках белорусов.