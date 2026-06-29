В Нижнем Новгороде почти 850 учеников окончили школу на «отлично»

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», один из нижегородских выпускников — Илья Ковалев — набрал 300 баллов при сдаче ЕГЭ. Он получил высший балл по русскому языку, профильной математике и физике. В дальнейшем он планирует стать инженером-конструктором по ракетостроению и хотел бы слетать в космос.