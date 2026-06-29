Пермский педуниверситет открыл прием в колледж для учеников 9-х и 11-х классов

«КП-Пермь» в вузе дополнили, что по каждому профилю предусмотрено 25 внебюджетных мест. Бюджетный набор в этом году не осуществляется. Прием документов стартовал 20 июня и продлится до 9 августа. При наличии свободных мест прием документов и заключение договоров вуз продолжит до 25 ноября 2026 года.