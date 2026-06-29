Глава Ростова предупредил о фейковых сообщениях от мошенников

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения от имени главы Ростова на Дону Александра Скрябина. Об этом чиновник предупредил в социальных сетях.
— Если вы получаете звонки с подозрительных номеров или сообщения со ссылками, приглашения на видеоконференции, пожалуйста, будьте осторожны и ни в коем случае не переходите по ним, — написал Александр Скрябин.
Глава донской столицы добавил: любые сообщения от имени официальных лиц с просьбами переслать или опубликовать персональные либо банковские данные, перечислить деньги, перейти по ссылкам или вступить в переписку с теми, кто выдает себя за сотрудников служб, являются фейковыми.
Александр Скрябин призвал ростовчан сохранять бдительность и проверять источники информации.
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