С зернотрейдера сняли лишний груз

Эти исполнительные производства связаны с доначислениями таможенных платежей, а переход доли в уставном капитале к новому владельцу не прекращает обязательства компании. На этом фоне Росимущество не может предоставить выписки по счетам компании за 2026 год из-за большого количества этих счетов. По итогам 2025 года выручка «Родных полей» упала в 42,9 раза, до 2,3 млрд руб. Общество впервые за много лет зафиксировало убыток 6,4 млрд рублей (годом ранее была чистая прибыль 5,6 млрд рублей). После национализации Росимущество передало общество в управление «РСХБ-Финанс».