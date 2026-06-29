Эксперт Меньшиков объяснил, как защититься от мышиной лихорадки при уборке сарая

Меньшиков в разговоре с РИАМО объяснил, что мыши могут быть переносчиками опасных инфекций. Они могут обитать не только в сараях, но и на прилегающих территориях, включая поля с посадками. Если человек не знает об этом, он может случайно вдохнуть заражённую пыль, причём инфекция может долгое время не проявляться, но на поздних стадиях заражения становится смертельной.