Эксперт Меньшиков объяснил, как защититься от мышиной лихорадки при уборке сарая

Перед тем как приступить к уборке старого сарая, погреба или любого другого хозяйственного помещения, необходимо не только подготовить инвентарь, но и позаботиться о собственной безопасности. Это важно из-за риска заражения инфекциями, которые могут быть принесены грызунами, предупредил Алексей Меньшиков, руководитель департамента «Производственный контроль».
Меньшиков в разговоре с РИАМО объяснил, что мыши могут быть переносчиками опасных инфекций. Они могут обитать не только в сараях, но и на прилегающих территориях, включая поля с посадками. Если человек не знает об этом, он может случайно вдохнуть заражённую пыль, причём инфекция может долгое время не проявляться, но на поздних стадиях заражения становится смертельной.
Для защиты органов дыхания, глаз и носа рекомендуется использовать специальные фильтрующие маски. Хотя такие маски недёшевы (около 6−7 тысяч рублей), они обеспечивают надёжную защиту от пыли и микробов. Важно во время разбора старых сараев также надевать защитные костюмы, сапоги и перчатки.
Обязательно нужно провести дезинфекцию помещения. Для этого можно использовать различные средства, включая дихлоросадулоровую кислоту (80%) и аммониевые соединения. Существуют также препараты без запаха, которые обеспечивают эффективную защиту. Дополнительную дезинфекцию можно проводить ещё до уборки, если помещение слишком загрязнено — например, использовать специальные серные шашки.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, Нижегородская область оказалась в числе лидеров по уровню заболеваемости мышиной лихорадкой.