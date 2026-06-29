В Юргинской районной больнице Тюменской области обновили кабинет

Этап модернизации офтальмологического кабинета завершился в Юргинской районной больнице в Тюменской области, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Обновление медучреждений — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Теперь кабинет укомплектован новейшим диагностическим оборудованием. Оно позволяет врачам проводить полный цикл исследований — от проверки остроты зрения пациента до детального осмотра глазного дна. Благодаря этому медики могут оперативно выявлять патологии и своевременно назначать лечение.
«Обновление офтальмологического кабинета — часть масштабной работы по укреплению первичного звена здравоохранения. Цель программы — сделать качественную медицинскую помощь максимально доступной для жителей отдаленных сельских территорий, сократив время ожидания обследований и повысив точность диагностики», — отметил главный врач Областной больницы № 11, филиалом которой является Юргинская районная больница, Павел Грибанов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.