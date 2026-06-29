Стоматолог объяснил, как стресс может влиять на зубы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стресс может приводить к бруксизму — скрежету и сжатию зубов, что вызывает сколы, чувствительность и боль, рассказал стоматолог-терапевт, ортопед клиники «Атрибьют» Герман Дьяк.
«Стресс может вызвать бруксизм — непроизвольное сжатие челюстей или скрежет зубами. Это приводит к тому, что эмаль зубов стирается, на них появляются микротрещины, сколы, чувствительность, перегружаются пломбы, коронки, виниры и импланты», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на Дьяка.
По словам врача, при бруксизме может возникать привычка сжимать зубы днем, а на внутренней стороне щек появляются следы прикусывания. Если есть несколько таких признаков, лучше не откладывать консультацию специалиста, отметил стоматолог. Он также добавил, что многие не замечают бруксизма и обращаются к врачу уже с последствиями. При этом на осмотре становится ясно — проблема системная, а не в одном зубе, заключил специалист.