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Суд приостановил работу нижегородской стройфирмы из-за мигранта

Работодатель не уведомил органы о трудоустройстве иностранца.

Источник: Комсомольская правда

Деятельность строительной компании в Нижнем Новгороде приостановили на 14 суток из-за мигранта, который работал с нарушением законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Как рассказали в полиции, работодатель нанял на работу мигранта, но не направил Управлению по вопросам миграции в срок соответствующие документы, хотя обязан был сделать это в течение трех дней.

Работодатель не выполнил установленные законом требования, в связи с чем был привлечён к административной ответственности. По решению суда деятельность компании приостановлена на 14 суток. На данный момент входная группа помещения опечатана, доступ сотрудников и посетителей ограничен.