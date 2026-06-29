Самбисты из Саратовской области взяли 5 медалей на первенстве России

Так, второе место в весовой категории свыше 71 кг занял Руслан Галяутдинов. Еще одно серебро досталось Маргарите Ивахно. Она выступала в весовой категории 59 кг. Бронзовой медалью награжден Мирон Третьяков. Он стал третьим в весовой категории 46 кг. Еще две бронзовые медали завоевали Софья Сиротина и София Нечаева. Девушки заняли третьи места в весовых категориях 47 кг и 51 кг соответственно.