Самбисты из Саратовской области взяли 5 медалей на первенстве России

Пять медалей были завоеваны представителями Саратовской области на первенстве России по самбо среди юношей и девушек 12−14 лет, сообщили в региональном министерстве спорта. Проведение таких соревнований отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Уточним, что турнир состоялся в Уфе. Участие в первенстве приняли 750 спортсменов из 74 регионов. Представители Саратовской области по итогам данных состязаний завоевали 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
Так, второе место в весовой категории свыше 71 кг занял Руслан Галяутдинов. Еще одно серебро досталось Маргарите Ивахно. Она выступала в весовой категории 59 кг. Бронзовой медалью награжден Мирон Третьяков. Он стал третьим в весовой категории 46 кг. Еще две бронзовые медали завоевали Софья Сиротина и София Нечаева. Девушки заняли третьи места в весовых категориях 47 кг и 51 кг соответственно.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.