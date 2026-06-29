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Суд оставил без движения иск пермского «Сорбента» к Владивостокской таможне

Арбитражный суд Приморского края оставил без движения заявление АО «Сорбент» к Владивостокской таможне. Это следует из данных картотеки суда. В определении указано, что пермское предприятие требует признать незаконными решения от 24 марта текущего года о внесении изменений в декларации на ряд товаров, а также вернуть излишне уплаченные таможенные платежи.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Приморского края оставил без движения заявление АО «Сорбент» к Владивостокской таможне. Это следует из данных картотеки суда. В определении указано, что пермское предприятие требует признать незаконными решения от 24 марта текущего года о внесении изменений в декларации на ряд товаров, а также вернуть излишне уплаченные таможенные платежи.

Истец не приложил доказательства уплаты госпошлины при подаче заявления. Это нарушение суд предложил исправить до 20 июля.

АО «Сорбент» позиционирует себя крупнейшим российским разработчиком и производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для работников промышленных предприятий, гражданской обороны и эвакуации при пожарах, а также активированных углей, коагулянтов, систем подготовки и очистки воды.

Компания выпускает свою продукцию под брендами UNIX, ДОТ, ДОТпро, МАГ, ГДЗК, «Родник» и другими. С 2018 года производство работает под брендом «Зелинский групп». Выручка за 2024 год составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб.