Суд оставил без движения иск пермского «Сорбента» к Владивостокской таможне

Арбитражный суд Приморского края оставил без движения заявление АО «Сорбент» к Владивостокской таможне. Это следует из данных картотеки суда. В определении указано, что пермское предприятие требует признать незаконными решения от 24 марта текущего года о внесении изменений в декларации на ряд товаров, а также вернуть излишне уплаченные таможенные платежи.