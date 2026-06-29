Качество дорог будут учитывать при установлении скоростных режимов

В России с 2027 года могут начать учитывать качество дорожной инфраструктуры при установлении оптимальных скоростных режимов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс, в настоящее время разрабатываются соответствующие методические рекомендации. Принять их планируют в 2027 году.