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Качество дорог будут учитывать при установлении скоростных режимов

В России с 2027 года могут начать учитывать качество дорожной инфраструктуры при установлении оптимальных.

В России с 2027 года могут начать учитывать качество дорожной инфраструктуры при установлении оптимальных скоростных режимов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс, в настоящее время разрабатываются соответствующие методические рекомендации. Принять их планируют в 2027 году.

— В них [рекомендациях] будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий, — приводит комментарий Минтранса федеральное информагентство.

Одновременно подчеркивается, что рекомендации являются добровольными к применению. По итогам их использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов.