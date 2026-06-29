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Суперкубок России в Нижнем Новгороде: билеты появились в продаже

Игра между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» 18 июля; начало в 19:30.

Источник: Время

Российский футбольный союз сообщил об открытии продажи билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России‑2026. Игра между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» 18 июля; начало в 19:30.

Купить билеты можно на официальной странице события и у билетного партнёра — Яндекс Афиша; цены стартуют от 1500 рублей. РФС предупреждает, что при покупке билетов на сторонних площадках или «с рук» подлинность билетов не гарантируется, и доступ на матч может быть ограничен.

Для активной поддержки предусмотрены отдельные секторы: сектор B — для болельщиков «Зенита», сектор D — для поклонников «Спартака». Клубы сообщат своим фанатам индивидуальные коды для покупки билетов.

Покупка возможна только при наличии персонифицированной карты болельщика. Карту необходимо оформить всем посетителям стадиона в день матча, включая детей любого возраста.

В одном заказе можно купить не более четырёх билетов; на одну карту болельщика оформляют до восьми билетов. Дети до 5 лет включительно проходят бесплатно при условии сопровождения близкими родственниками и если не занимают отдельного места (оформление бесплатного детского билета без места возможно в личном кабинете Госуслуг при наличии карты болельщика). Люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья могут получить билеты по специальной программе РФС — заявки направляют по электронной почте mgn@rfs.ru до 14 июля включительно.

OLIMPBET Суперкубок возвращается в Нижний Новгород спустя восемь лет: стадион «Нижний Новгород» уже принимал матч открытия сезона в 2018 году.

Ранее было названо точное время матча за Суперкубок России в Нижнем Новгороде.

(6+).