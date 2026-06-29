Суперкубок России в Нижнем Новгороде: билеты появились в продаже

В одном заказе можно купить не более четырёх билетов; на одну карту болельщика оформляют до восьми билетов. Дети до 5 лет включительно проходят бесплатно при условии сопровождения близкими родственниками и если не занимают отдельного места (оформление бесплатного детского билета без места возможно в личном кабинете Госуслуг при наличии карты болельщика). Люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья могут получить билеты по специальной программе РФС — заявки направляют по электронной почте mgn@rfs.ru до 14 июля включительно.