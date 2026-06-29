140 за литр? Эксперт объяснил ситуацию с бензином в Ростовской области

Лето в Ростовской области — традиционно напряжённая пора. Через регион пролегают основные маршруты к черноморским курортам, поэтому поток отдыхающих значительно возрастает. Многие заправляются именно здесь, что создаёт дополнительную нагрузку на местные АЗС. В этом году к традиционным факторам добавились и другие причины, повлиявшие на ситуацию с топливом.
Водители вынуждены выбирать: тратить ли время и нервы на ожидание или платить по 140 рублей за литр там, где нет толпы. Разбираемся, что происходит с бензином на Дону и кто на этом зарабатывает. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Ситуация с бензином в Ростове и Ростовской области: что происходит?
Александр, ростовский автомобилист, выбрал тактику «время дороже денег»:
«Я просто не захотел стоять в этой бесконечной очереди. Развернулся, поехал искать другую заправку. Нашёл место, где было свободно. В итоге заправился по 115 рублей за литр», — рассказал он корреспонденту rostov.aif.ru.
Есть и другие неудобства: чтобы заполучить бензин, вставать приходится теперь с первыми петухами.
«Чтобы заправиться без очереди нужно выезжать на работу не в 6−7 утра, а раньше. Больше всего поражают перекупы. Они катаются кругами по заправкам. Из-за таких ребят ещё и в канистры набирать запретили. А что делать, если генератор или другую машину надо заправить?» — задаётся вопросом в разговоре с rostov.aif.ru автомобилист Алексей.
По рассказам очевидцев, на 29 июня на некоторых частных АЗС литр АИ-95 продавали уже по 120−140 рублей, а АИ-92 — дороже 100 рублей.
Ситуация с бензином в Ростове и Ростовской области: что сделано?
Региональные власти прокомментировали ситуацию.
«На некоторых нефтеперерабатывающих заводах наблюдается небольшое снижение объёмов производства, связанное с внеплановыми ремонтными работами. Возможны локальные затруднения на небольших заправочных станциях», — написал в своём канале замгубернатора Игорь Сорокин.
При этом Сорокин заверил, что запасов топлива на нефтебазах достаточно, и пообещал принять меры, чтобы исключить возможные перебои с поставками. Он также объяснил, что небольшие перебои с топливом связаны в том числе с повышенной загруженностью транспортной сети РЖД и, как следствие, ростом автомобильного трафика: люди едут к Черноморскому побережью и в новые регионы.
Министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев на встрече регионального штаба по вопросам топливного обеспечения отметил, что есть объективные трудности.
«Ситуация непростая. Мы видим очереди и понимаем обеспокоенность людей. Ведём постоянный мониторинг. Есть объективные трудности с доставкой, на перестройку логистики нужно время. Мы на постоянной связи с топливными компаниями, ежедневно отслеживаем цены и ситуацию с поставками. Ситуация находится на жестком контроле», — сказал Савельев.
Савельев также добавил, что у ведущих поставщиков запасы дизеля и бензина полностью покрывают нужды области, а проблемы в основном наблюдаются на частных АЗС.
Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова сравнила ситуацию с ажиотажем вокруг гречки несколько лет назад.
«Если помните, энное количество лет назад была история, когда все массово скупали гречку. Вот сегодня с топливом происходит примерно такая же история», — отметила она.
Ситуация с бензином в Ростове и Ростовской области: мнение эксперта.
Олег Свиридов, доктор экономических наук и профессор Южного федерального университета, выделил три ключевых фактора сложившейся ситуации. Первый связан с транзитным трафиком: отдыхающие, направляющиеся к южным берегам, массово заправляются на донских станциях, создавая повышенную нагрузку. Вторым фактором стало сокращение объёмов выпуска топлива на нефтеперерабатывающих предприятиях.
«Ну и в-третьих, конечно, ажиотаж. Люди с канистрами бегут. Вот три фактора, которые давят на предложение и на спрос в регионе», — сказал rostov.aif.ru Свиридов.
По мнению учёного, благодаря действиям властей кризисные явления уже начинают спадать. Тем не менее, в течение двух оставшихся летних месяцев высокое потребление горючего сохранится из-за непрекращающегося туристического потока. Полное стабилизирование рынка специалист ожидает лишь к началу осени.
«Опять же, уборочная кампания. Мы тоже не забываем о том, что и технику надо заправлять», — подчёркивает экономист.
Говоря о стоимости топлива, профессор сомневается, что крупные сетевые компании в ближайшее время снизят ценники, однако и внезапного взлёта расценок он не прогнозирует.
«Если кто-то до 140 рублей за литр поднял — такие цены, конечно, снизят. А средняя цена на большинстве заправок — она и будет. Вряд ли они вниз откатится», — объяснил Свиридов.
Ситуация с бензином в Ростове и Ростовской области: актуальные цены на бензин 29 июня 2026 года.
По состоянию на 29 июня 2026 года ситуация с ценами в Ростовской области выглядит следующим образом:
Средние цены по Ростову-на-Дону:
АИ-92: 66,29 рубля за литр.
АИ-95: 70,66 рубля за литр.
АИ-98: 89,84 рубля за литр.
Дизельное топливо: 80,03 рубля за&n f8a bsp;литр.
Средние цены по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области:
АИ-92: 67,6 рубля за литр.
АИ-95: 74,91 рубля за литр.
АИ-100: 99,4 рубля за литр.
Дизельное топливо: 78,75 рубля за литр.
Несмотря на то, что в течение последних недель ситуация остаётся неоднозначной, люди не унывают. Некоторые пересаживаются на электротранспорт, другие — на велосипеды или больше ходят пешком. Тем более, что подобная ситуация в регионе происходит уже не впервые, а значит люди точно знают: со временем всё наладится.