140 за литр? Эксперт объяснил ситуацию с бензином в Ростовской области

«Чтобы заправиться без очереди нужно выезжать на работу не в 6−7 утра, а раньше. Больше всего поражают перекупы. Они катаются кругами по заправкам. Из-за таких ребят ещё и в канистры набирать запретили. А что делать, если генератор или другую машину надо заправить?» — задаётся вопросом в разговоре с rostov.aif.ru автомобилист Алексей.