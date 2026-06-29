Инженер из Калининграда предложил летом пускать «Ласточки» по кругу, чтобы облегчить жизнь пассажирам

Сейчас «Ласточки» раз в час, иногда — раз в 30 минут ходят из Калининграда в Зеленоградск и Светлогорск через Пионерский. В сезон в вагонах давка. Инженер предлагает изменить маршрут так, чтобы поезда ходили по кругу: