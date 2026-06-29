Синоптик Любецкая рассказала, придет ли в Крым аномальная европейская жара

Волна экстремальной жары, накрывшая Европу и достигшая в отдельных регионах отметки в +45 градусов, постепенно смещается в сторону Черноморского региона. По прогнозам синоптиков, в Ростовской области и Краснодарском крае температура местами может подняться до +36, а в отдельные моменты — даже до 46 градусов тепла. «Крымское информационное агентство» поговорило с начальницей Крымского гидрометцентра Татьяной Любецкой и выяснило, заденет ли аномальная жара полуостров.
По словам Любецкой, в Крыму тоже будет жарко: среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 градусов. Днем воздух прогреется до +35 (в Симферополе ожидается около +33), в степных районах также +35 градусов. На побережье будет чуть прохладнее — от +30 до +32.
При этом экстремальной жары в Крыму не предвидится. На полуострове таковой принято считать температуру от +40 градусов и выше, а таких показателей специалисты не прогнозируют. Уже в выходные погода начнет меняться: холодный атмосферный фронт принесет более прохладную воздушную массу. Температура снизится на 4−5 градусов — днем будет примерно от +25 до +29 градусов. Также с прохладой добавятся дожди и грозы.
Температура морской воды тем временем продолжает расти. Сейчас самая теплая вода — в Азовском море (около +26) и в Керченском проливе (+25 градусов). У западного побережья температура составляет +21…+22 градуса, в Ялте — +23, а в Алуште и у восточного побережья — примерно +20.