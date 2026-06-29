Синоптик Любецкая рассказала, придет ли в Крым аномальная европейская жара

При этом экстремальной жары в Крыму не предвидится. На полуострове таковой принято считать температуру от +40 градусов и выше, а таких показателей специалисты не прогнозируют. Уже в выходные погода начнет меняться: холодный атмосферный фронт принесет более прохладную воздушную массу. Температура снизится на 4−5 градусов — днем будет примерно от +25 до +29 градусов. Также с прохладой добавятся дожди и грозы.