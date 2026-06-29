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Семью участника СВО из Красноярска оставили без выплат из-за прописки в Хакасии

— изначально им отказали из-за формальной регистрации в Хакасии, хотя фактически мать с ребенком много лет жили в Красноярске.

Красноярская прокуратура через суд восстановила право семьи погибшего участника СВО на краевые социальные выплаты.

В феврале этого года соцзащита отказала супруге бойца и его ребенку в выплатах. Причина оказалась формальной — они были зарегистрированы в Хакасии. Однако проверка показала: семья постоянно проживала в Красноярске, ребенок ходил в местные поликлинику, детский сад и школу, мать работала в краевом центре. Регистрация в Хакасии была только на бумаге.

В суде факт постоянного проживания семьи в Красноярске подтвердился. Теперь ребенок погибшего бойца сможет получать все положенные краевые меры поддержки: ежемесячные выплаты, помощь в оздоровлении, путевки в лагеря и другие социальные гарантии.

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