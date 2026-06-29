Еще три кандидата подали документы на выборы белгородского губернатора

Владимир Абельмазов — глава регионального отделения «Справедливой России». Ему 69 лет. Родился в Белгородской области. В 1979 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище (ныне — Харьковский национальный университет воздушных сил). В 2013 году избирался депутатом горсовета Белгорода пятого созыва как председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость». В 2025 году безуспешно выдвигался в областную думу уже от «Справедливой России».