Владимир Путин наградил пермского омбудсмена Игоря Сапко

«Для меня большая честь получить Благодарность Президента Российской Федерации. Воспринимаю эту награду не только как личную оценку, но прежде всего как признание значимости работы института уполномоченного по правам человека и всей нашей команды в Пермском крае», — поделился Игорь Сапко.