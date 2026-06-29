Владимир Путин наградил пермского омбудсмена Игоря Сапко

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко получил благодарность от президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Распоряжение о награждении подписано 26 июня. Награда присуждена за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан.
«Для меня большая честь получить Благодарность Президента Российской Федерации. Воспринимаю эту награду не только как личную оценку, но прежде всего как признание значимости работы института уполномоченного по правам человека и всей нашей команды в Пермском крае», — поделился Игорь Сапко.
Омбудсмен также отметил, что он продолжит делать всё необходимое, чтобы жители Прикамья получали поддержку.
Напомним, 15-летнего кадета из Перми Константина Гусева наградили за смелость и мужество, проявленные при задержании преступников. Подробнее о том, за что наградили подростка — в материале сайта perm.aif.ru.