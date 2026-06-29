Юный скрипач из Грозного стал лауреатом международного конкурса

«Музыка — это моя страсть, и я рад, что смог достойно представить свою школу и республику. Участие в таких конкурсах, которые проводятся при поддержке национального проекта “Молодёжь и дети”, дает нам, юным музыкантам, возможность расти, вдохновляться и стремиться к новым творческим вершинам», — поделился Шейх-Мухаммад Мугаев.