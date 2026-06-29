Юный скрипач из Грозного стал лауреатом международного конкурса

Учащийся школы № 67 города Грозного Шейх-Мухаммад Мугаев стал лауреатом I степени Международного конкурса исполнительского мастерства «Радуга талантов», сообщили в Министерстве образования и науки Чечни. Поддержка одаренных представителей подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Конкурс, собравший творческие коллективы и солистов из разных регионов России и стран зарубежья, прошел в Санкт-Петербурге. Юный скрипач из Грозного выступил в номинации «Инструментальный жанр. Соло». Он продемонстрировал высокий уровень мастерства и техники, а также глубокое понимание музыкального материала. Перед жюри Шейх-Мухаммад исполнил композицию Роберта Шумана «Марш». К участию в конкурсе юношу подготовила преподаватель Мэриэрт Зубайраева.
«Музыка — это моя страсть, и я рад, что смог достойно представить свою школу и республику. Участие в таких конкурсах, которые проводятся при поддержке национального проекта “Молодёжь и дети”, дает нам, юным музыкантам, возможность расти, вдохновляться и стремиться к новым творческим вершинам», — поделился Шейх-Мухаммад Мугаев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.