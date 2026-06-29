«Не пляж, а парковка»: жители Донского пожаловались на сотни машин на береговой линии

Фото: очевидец.
Жители поселка Донское-Бакалино пожаловались на массовый заезд автомобилей на пляж. Как сообщил читатель «Нового Калининграда», в минувшие выходные на побережье одновременно находилось более сотни машин.
«Не пляж, а парковка», — описал ситуацию местный житель, у которого в районе Донского находится дача. По его словам, на берег выезжают внедорожники, квадроциклы и легковые автомобили, а также устанавливаются многочисленные кемпинги.
Как рассказал читатель, он обращался в администрацию Янтарного городского округа. Там, по его словам, сообщили, что знают о проблеме и периодически перекапывают проезд к пляжу, однако водители вновь его восстанавливают.
После этого мужчина связался с Росприроднадзором. По его словам, там пояснили, что при наличии государственных номеров автомобилей следует обращаться в Госавтоинспекцию, а полномочий на выезд на место у ведомства отсутствуют. При этом, как утверждает читатель, большинство автомобилей стоят со снятыми или закрытыми номерами, что затрудняет привлечение водителей к ответственности.
Жалобу, по словам местного жителя, приняли только на горячей линии.