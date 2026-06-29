«Не пляж, а парковка»: жители Донского пожаловались на сотни машин на береговой линии

После этого мужчина связался с Росприроднадзором. По его словам, там пояснили, что при наличии государственных номеров автомобилей следует обращаться в Госавтоинспекцию, а полномочий на выезд на место у ведомства отсутствуют. При этом, как утверждает читатель, большинство автомобилей стоят со снятыми или закрытыми номерами, что затрудняет привлечение водителей к ответственности.