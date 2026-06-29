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Нижегородцам рассказали о нововведениях в регионе с 1 июля

Сделки с недвижимостью можно будет оформлять дистанционно — с биометрией и усиленной электронной подписью.

С 1 июля в Нижегородской области вступают в силу новые правила. Об этом рассказали в НИА «Нижний Новгород».

В транспорте Нижнего Новгорода перестанут принимать наличные — оплату можно провести картой, смартфоном, QR‑кодом или через приложение. Пополнить транспортные карты наличными по‑прежнему можно в офисах «Ситикард», отделениях Почты России и киосках печати.

Вырастут жилищные платежи: плата за наём муниципального жилья составит 142,98 рубля за кв. м, плату за содержание помещений проиндексируют на 5%, взнос на капремонт — примерно на 4%.

Усилят защиту от мошенничества: родители подростков 14−18 лет смогут запрашивать сведения о счетах детей. Для заёмщиков ужесточат правила подтверждения доходов, а в кредитную историю начнут вносить данные о заявках и причинах отказов.

Сделки с недвижимостью можно будет оформлять дистанционно — с биометрией и усиленной электронной подписью.

Пенсии удвоят для граждан старше 80 лет и лиц с I группой инвалидности (перерасчёт автоматический). С 21 июля уход за нетрудоспособными будут учитывать при назначении пособия только при родстве.

Ранее нижегородцев предупредили об изменениях в сфере финансов с 1 июля.