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На Ставрополье по облакам выпустили 40 ракет, чтобы защитить посевы от града

Специалисты Росгидромета работали более пяти часов, обстреливая ракетами облака против крупного града.

Источник: Комсомольская правда

На Ставрополье по заданию специалистов Росгидромета выпустили 40 ракет по облакам, чтобы предотвратить крупный град, грозивший посевам. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Работы провели 26 июня. Специалисты использовали противоградовые ракеты «Алазань-6». Активное воздействие на облака длилось с 12:55 до 18:08 по московскому времени. Метеорологи обрабатывали многоячейковый градовый процесс средней мощности.

Основные пуски прошли в Кочубеевском округе. По данным визуальных наблюдений сотрудников пунктов воздействия, града на защищаемой территории не зафиксировали.

Однако радиолокационные системы показали, что твердые осадки в Кочубеевском округе все же отмечались. По оценке специалистов, град мог достичь земли и на соседних территориях — в Александровском, Андроповском, Благодарненском, Буденновском, Ипатовском, Новоселицком, Петровском, Туркменском и Шпаковском округах, а также в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

В ставропольской военизированной службе Росгидромета подчеркнули, что по визуальным данным личного состава выпадение града не отмечалось. Окончательные результаты воздействия специалисты продолжают уточнять.

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