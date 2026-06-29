На Ставрополье по облакам выпустили 40 ракет, чтобы защитить посевы от града

Однако радиолокационные системы показали, что твердые осадки в Кочубеевском округе все же отмечались. По оценке специалистов, град мог достичь земли и на соседних территориях — в Александровском, Андроповском, Благодарненском, Буденновском, Ипатовском, Новоселицком, Петровском, Туркменском и Шпаковском округах, а также в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.