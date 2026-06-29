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В 40 регионах обновят около 100 молодежных пространств в 2027 году

Субъектам для этого предоставят субсидии.

Источник: Национальные проекты России

Около 100 молодежных пространств отремонтируют в 40 регионах в следующем году при поддержке программы «Регион для молодых» и конкурса «Регион добрых дел», которые входят в национальный проект «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве РФ.

«Благодаря решениям нашего Президента Владимира Владимировича Путина в стране создаются все условия, чтобы молодые ребята независимо от места жительства могли реализовывать свои таланты и возможности, вести активную жизнь и заниматься добрыми делами», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ключевая задача программы «Регион для молодых» — качественные преобразования в сфере молодежной политики регионов России. Благодаря ее реализации в стране открывают центры, которые занимаются в том числе патриотическим воспитанием, развитием фиджитал-спорта, поддержкой творчества. На обновление молодежных пространств регионам по итогам программы и конкурса предоставят субсидии.

«Благодаря программе, вошедшей в нацпроект “Молодёжь и дети”, по всей стране открываются современные молодежные центры, которые модернизированы и оснащены всем необходимым для развития молодых, исходя из их запросов. В современных пространствах ребята могут получать новые знания, встречать друзей, обретать наставников, объединяться в команды», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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