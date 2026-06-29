В Волгограде беременную женщину и ее спутника спасли с острова в шторм

В Волгограде спасатели пришли на помощь двум местным жителям, среди которых беременная женщина, чья поездка на остров в летний день превратилась в опасное приключение. Из-за разыгравшегося на Волге шторма люди не смогли вернуться на большую землю тем же способом, которым добирались на остров — доставившая их на ту сторону легкая моторная лодка перевернулась бы на волнах. Подробности спасательной операции рассказали в ГКУ Служба Спасения.