Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде беременную женщину и ее спутника спасли с острова в шторм

Спасатели эвакуировали людей с острова спорный в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде спасатели пришли на помощь двум местным жителям, среди которых беременная женщина, чья поездка на остров в летний день превратилась в опасное приключение. Из-за разыгравшегося на Волге шторма люди не смогли вернуться на большую землю тем же способом, которым добирались на остров — доставившая их на ту сторону легкая моторная лодка перевернулась бы на волнах. Подробности спасательной операции рассказали в ГКУ Служба Спасения.

Эта история произошла сегодня на юге города. Люди отправились отдыхать на безлюдный остров Спорный с правого берега в Красноармейском районе. Уже позже погода резко испортилась: поднялся ветер, сила которого достигает 20−25 метров в секунду. Выходить на маломерных суднах в плаванье в такую погоду очень опасно, поэтому спасатели Красноармейского поисково-спасательного подразделения поспешили на помощь и благополучно доставили отдыхающих на большую землю.

— Медицинская помощь гражданам не потребовалась, — добавили спасатели. И предостерегли всех от подобных приключений, посоветовав проверять прогноз погоды перед выходом на воду.

Напомним, в апреле 2026 года на Волге погибли 4 рыбака, которые перевернулись на лодке в шторм. Среди них был известный волгоградский застройщик Александр Назаров и топ-менеджер российской интернет-компании Сергей Лойтер.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше