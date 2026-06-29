В Джанкое вода будет подаваться по графику

Воду в городе будут подавать с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.
«При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что графики подачи воды ввели в селах под Алуштой.
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