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В Джанкое вода будет подаваться по графику

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости Крым. В Джанкое вводится график подачи воды из-за временного ограничения электроснабжения в Крыму. Об этом сообщили в ГУП «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Воду в городе будут подавать с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

«При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что графики подачи воды ввели в селах под Алуштой.

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