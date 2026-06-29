На озеленение у БСМП в Ростове направят более 1 млн рублей

Планируется посадить около 100 деревьев: 55 саженцев клёна, 21 липу, 11 дубов и 10 сосен. К посадочному материалу предъявляют строгие требования — саженцы должны быть здоровыми, без признаков болезней (вирусных, грибных, бактериальных) и поражений вредителями (в том числе без мучнистого налёта, пятнистости, гнили, увядания, а также деформаций и повреждений от насекомых).