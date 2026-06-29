На озеленение у БСМП в Ростове направят более 1 млн рублей

В Ростове‑на‑Дону проведут компенсационную высадку деревьев у территории БСМП — на эти цели выделят более 1,19 млн рублей. Данные о закупке размещены на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГБУ РО «Городская больница скорой медицинской помощи» (ул. Бодрая, 88/35).
Компенсационная высадка необходима, чтобы сохранить уровень озеленённости города после утраты или повреждения зелёных насаждений. Проект призван поддержать экологическое благополучие района вокруг больницы.
Планируется посадить около 100 деревьев: 55 саженцев клёна, 21 липу, 11 дубов и 10 сосен. К посадочному материалу предъявляют строгие требования — саженцы должны быть здоровыми, без признаков болезней (вирусных, грибных, бактериальных) и поражений вредителями (в том числе без мучнистого налёта, пятнистости, гнили, увядания, а также деформаций и повреждений от насекомых).
Работы проведут в два этапа: лиственные породы (клёны, липы, дубы) высадят с 1 сентября по 31 октября, хвойные (сосны) — с 1 по 30 ноября.