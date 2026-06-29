Мама, папа и виноградные гроздья: как калининградская художница запечатлела в янтаре историю своей семьи

«Наша семья обосновалась здесь благодаря дедушке Василию, освободителю Кёнигсберга от фашизма. Многие его однополчане погибли, но янтарные журавли символизируют, что они вылетают из земли, — описывает художница. — Как будто они из [оттуда] вырвались. И мы смотрим, как они вышли из этой испепелённой, выжженной земли, и сейчас полетят».