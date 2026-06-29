На Дону тепличный комплекс за 22 млрд рублей запустят осенью 2026 года

ООО ТК «Ольгинский» планирует завершить и запустить в эксплуатацию тепличный комплекс по производству плодоовощной продукции защищенного грунта в третьем квартале 2026 года. Объем инвестиций в проект составляет 22,6 млрд руб., из которых уже освоено 20 млрд руб. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.