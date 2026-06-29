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Калининградка, которая может разделать оленя за три часа, пришла на кулинарную битву Ивлева и Картунковой

Повар Любовь Пащенко участвует в шоу «Домохозяйки против шефов».

Источник: Клопс.ru

Повар из Калининграда Любовь Пащенко, которая умеет разделывать оленя за три часа, участвует в шоу «Домохозяйки против шефов». Кулинарный батл покажут в понедельник, 29 июня, в 19:00 на телеканале «Пятница».

В проекте соревнуются команда профессиональных поваров Константина Ивлева и женский отряд домохозяек Ольги Картунковой. В новом выпуске ведущие поменялись командами: 39-летняя калининградка Любовь Пащенко оказалась среди участников команды Ивлева.

«Я в кулинарии уже больше 20 лет. Люблю готовить диких животных», — рассказала Любовь.

Участникам предстоит пройти три испытания: показать знание классических блюд, умение работать с ингредиентами и представить свои работы. Итоги битвы подведёт звёздный дегустатор — в этом выпуске блюда оценит актёр и музыкант Владимир Селиванов.

Калининградский повар слетал в Малайзию, прихватив хамон, чтобы приготовить ската на шоу «Последний шеф».

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