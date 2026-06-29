Дом Рукавишникова на Большой Печерской продали инвестору за 69 млн рублей

Здание построено в 1888 году в стиле поздней эклектики с элементами модерна. Оно было частью городской усадьбы состоятельного купца. Фасад сохранил архитектурные детали, характерные для конца XIX века. Этот дом хорошо знаком нижегородцам по фильму Алексея Балабанова «Жмурки» (18+). Здесь проходили съёмки нескольких сцен.