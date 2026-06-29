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Дополнительные поезда до Санкт-Петербурга запустят в июле

По пути предусмотрены остановки во Владимире, Твери и Бологом.

Источник: Нижегородская правда

В отдельные даты июля Нижний Новгород и Санкт-Петербург свяжут дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

На период повышенного спроса в июле увеличится количество поездов, курсирующих между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Так, из столицы Приволжья состав отправится днем 3 и 11 июля и прибудет в Москву вечером того же дня. До северной столицы поезд доберется утром следующего дня.

В обратном направлении из Санкт-Петербурга поезд отправится вечером 4 и 12 июля, прибудет в столицу ранним утром следующего дня, а еще спустя семь часов — в Нижний Новгород. На пути предусмотрены остановки во Владимире, Твери и Бологом.

Отмечается, что с января по май маршрутом Нижний Новгород — Санкт-Петербург воспользовались около 55 тысяч пассажиров.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Владимир Путин одобрил проработку проекта ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода.