Дополнительные поезда до Санкт-Петербурга запустят в июле

В отдельные даты июля Нижний Новгород и Санкт-Петербург свяжут дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
На период повышенного спроса в июле увеличится количество поездов, курсирующих между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Так, из столицы Приволжья состав отправится днем 3 и 11 июля и прибудет в Москву вечером того же дня. До северной столицы поезд доберется утром следующего дня.
В обратном направлении из Санкт-Петербурга поезд отправится вечером 4 и 12 июля, прибудет в столицу ранним утром следующего дня, а еще спустя семь часов — в Нижний Новгород. На пути предусмотрены остановки во Владимире, Твери и Бологом.
Отмечается, что с января по май маршрутом Нижний Новгород — Санкт-Петербург воспользовались около 55 тысяч пассажиров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Владимир Путин одобрил проработку проекта ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода.