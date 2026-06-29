Дополнительные поезда до Санкт-Петербурга запустят в июле

На период повышенного спроса в июле увеличится количество поездов, курсирующих между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Так, из столицы Приволжья состав отправится днем 3 и 11 июля и прибудет в Москву вечером того же дня. До северной столицы поезд доберется утром следующего дня.