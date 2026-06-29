Билеты на матч OLIMPBET Суперкубка России раскупили за час после старта продаж

Стартовали продажи билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России, который пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля (6+). На стадионе «Совкомбанк Арена» сыграют «Зенит» и «Спартак», сообщает Российский футбольный союз.
Нижний Новгород уже принимал у себя OLIMPBET Суперкубок России — это было в 2018 году. Там национальная сборная России сыграла с командой Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Спустя час после старта продаж билеты были полностью раскуплены, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru. Стартовая стоимость составляла три тысячи рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что чемпионат по настольному теннису для незрячих пройдет в Дзержинске.