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Билеты на матч OLIMPBET Суперкубка России раскупили за час после старта продаж

На стадионе «Совкомбанк Арена» сыграют «Зенит» и «Спартак».

Источник: Нижегородская правда

Стартовали продажи билетов на матч OLIMPBET Суперкубка России, который пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля (6+). На стадионе «Совкомбанк Арена» сыграют «Зенит» и «Спартак», сообщает Российский футбольный союз.

Нижний Новгород уже принимал у себя OLIMPBET Суперкубок России — это было в 2018 году. Там национальная сборная России сыграла с командой Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Спустя час после старта продаж билеты были полностью раскуплены, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru. Стартовая стоимость составляла три тысячи рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что чемпионат по настольному теннису для незрячих пройдет в Дзержинске.