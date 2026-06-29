Прокуратура намерена изъять у физлица участок на берегу Преголи в Родниках

Прокуратура через суд требует возврата в государственную собственность расположенного в границах береговой полосы земельного участка в пос. Родники. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Было установлено, что в нарушение закона часть земельного участка в границах береговой полосы Преголи находится в собственности физического лица. Прокурор Гурьевского района обратился в суд с иском о признании отсутствующим права собственности гражданина на земельный участок.
Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.