Кропоткин поздравил экипажи «Крузенштерна» и «Седова» с юбилеями парусников

По словам председателя Заксобрания, для тысяч ребят эти парусники стали школой мужества, дисциплины, профессионализма и любви к Родине. Он подчеркнул, что Калининградская область всегда была прочно связана с морем, рыбацким трудом, судостроением и флотскими традициями.