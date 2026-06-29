Кропоткин поздравил экипажи «Крузенштерна» и «Седова» с юбилеями парусников

Председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин принял участие в торжественной церемонии, посвящённой юбилеям легендарных парусников. Мероприятие прошло 26 июня в морском рыбном порту.
«Символично, что в год юбилея Калининградской области мы чествуем суда, ставшие неотъемлемой частью мировой морской истории. Барку “Крузенштерн” исполнилось 100 лет, а “Седову” — 105. За их кормой миллионы морских миль, десятки стран и поколения курсантов», — отметил Кропоткин.
По словам председателя Заксобрания, для тысяч ребят эти парусники стали школой мужества, дисциплины, профессионализма и любви к Родине. Он подчеркнул, что Калининградская область всегда была прочно связана с морем, рыбацким трудом, судостроением и флотскими традициями.
«Сегодня благодаря преданности делу экипажей “Крузенштерна” и “Седова” Калининградская область уверенно сохраняет статус флагмана морского образования России», — сказал Кропоткин.
Во время церемонии председатель Законодательного собрания вручил благодарственные письма отличившимся членам экипажа.
«Спасибо командному и преподавательскому составу за сохранение великих традиций русского мореплавания. От всей души желаю всем, кто связал свою жизнь с водной стихией, крепкого здоровья, благополучия, попутного ветра и новых успехов», — подчеркнул Кропоткин.
Поздравить капитанов, экипажи, курсантов и жителей региона также пришли депутат Юлия Таранова, сенатор Александр Шендерюк-Жидков и министр образования Светлана Трусенёва.
В Калининграде прошёл фестиваль «Открытое море». На протяжении двух дней борт самых больших парусников в мире «Седов» и «Крузенштерн» был открыт для калининградцев и гостей города.