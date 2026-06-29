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4,1 млн жителей Ростовской области подключили карту «Тройка»

Транспортная карта «Тройка» работает на 592 маршрутах в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Свыше 4,1 млн жителей Ростовской области получили доступ к транспортной карте «Тройка». Система — удобная альтернатива привычным способам оплаты проезда, отмечают донские власти.

Карта «Тройка» уже работает на 592 маршрутах в 51 из 55 муниципалитетов области. Терминалами оснащены более 2,2 тысячи автобусов.

— Пассажир больше не думает о том, где снять наличные, как поймать связь или где пополнить проездной. Мы делаем следующий шаг к единой, технологичной системе, уже доказавшей свою эффективность в регионах России, — подчеркнула заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Приобрести карту «Тройка» можно в Ростове на Дону (Халтуринский, 28/40), Таганроге (Александровская, 137) и в Волгодонске (Энтузиастов, 19). Баланс пополняется через банкоматы.

— Продолжаем расширять географию московской билетной системы. Теперь купить и пополнить карту «Тройка» могут жители Ростовской области. Благодарим власти региона и губернатора Юрия Слюсаря за вклад в развитие современной, удобной и технологичной транспортной системы, — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Карта уже действует в 34 регионах страны.

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