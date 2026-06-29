4,1 млн жителей Ростовской области подключили карту «Тройка»

— Пассажир больше не думает о том, где снять наличные, как поймать связь или где пополнить проездной. Мы делаем следующий шаг к единой, технологичной системе, уже доказавшей свою эффективность в регионах России, — подчеркнула заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.