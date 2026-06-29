Под Воронежем пройдет двухдневный фольклорный фестиваль

4 июля в парке «Солнечный» поселка Таловая пройдут основные мероприятия фестиваля. С 16.00 начнут работу интерактивные площадки в рамках выставочно-ярмарочной экспозиции «Певучая Россия», там можно будет поучаствовать в ремесленных мастер-классах, попробовать блюда национальных кухонь народов России, поиграть в народные игры, посмотреть представления фольклорного театра. В 18.00 на площади поселка Таловая начнется гала-концерт «Он песню для России сохранил», изюминкой которого станет реконструкция первого выступления хора Пятницкого в 1911 году в зале Благородного собрания в Москве.