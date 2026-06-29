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Открылась продажа билетов на Суперкубок по футболу в Нижнем Новгороде

В матче сойдутся действующие чемпион и обладатель Кубка страны — команды «Зенит» и «Спартак».

Продажа билетов на матч за Суперкубок России, который состоится 18 июля в Нижнем Новгороде, уже стартовала. Об этом сообщили в РФС.

В рамках первого этапа реализации доступны места в пяти секторах — стоимость варьируется в диапазоне от 2500 до 3500 рублей. Чтобы приобрести билет, пользователям необходимо пройти процедуру ожидания в электронной очереди на официальном ресурсе продаж.

Согласно данным РФС, игра за Суперкубок пройдёт на стадионе «Нижний Новгород», а организаторами мероприятия выступают РФС совместно с администрацией Нижегородской области. В матче сойдутся действующие чемпион и обладатель Кубка страны — команды «Зенит» и «Спартак». Стартовый свисток прозвучит 18 июля в 19:30.

Ранее главный тренер ФК «Пари НН» Гаранин озвучил задачу клуба на новый сезон.