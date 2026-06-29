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В Новосибирской области провели бал амбассадоров «Профессионалитета»

Танцевальное мастерство продемонстрировали 28 пар из 18 колледжей.

Региональный этап бала амбассадоров «Профессионалитета» прошел в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Мероприятие организовали в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Праздник состоялся в концертном комплексе имени В. Маяковского областного центра. Свое мастерство продемонстрировали 28 танцевальных пар из 18 колледжей — они кружились в вальсе, торжественном полонезе, московской кадрили, венском вальсе, кадрили «Вирджиния» и танго.

Победителями регионального этапа стали Алексей Ольховский и Татьяна Агарина из Новосибирского педагогического колледжа № 1 имени А. С. Макаренко. Второе место заняли Илья Чекашкин (Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н. А. Лунина) и Татьяна Белая (Новосибирский педагогический колледж № 1). Третье место — Семен Ладунов и Яна Колоскова из Новосибирского автотранспортного колледжа. Победители представят регион осенью в Екатеринбурге на Всероссийском бале амбассадоров «Профессионалитета».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.