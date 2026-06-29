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В поселке Южный Волгограда закопают в землю 380 млн рублей

На юге Волгограда приступили к замене изношенных сетей водоснабжения и.

На юге Волгограда приступили к замене изношенных сетей водоснабжения и водоотведения, связывающих рабочий поселок Южный и АО «Каустик». Капитальный ремонт коммуникаций проходит в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как рассказали в администрации города, на участке вблизи Южного уже проложено свыше 1 км траншей глубиной около двух метров. Также специалисты продолжают сваривать участки коммуникаций из новых полимерных труб, выполненных из современного материала. Уже стартовали работы по укладке трубопровода в подготовленные траншеи. Всего на данном участке планируется отремонтировать 15,6 км водопровода и 14,2 км канализационной сети.

Новые трубопроводы улучшат качество коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения для 4,8 тысяч жителей Волгограда.

Работы планируется завершить до конца 2027 года. Стоимость модернизации двух объектов составляет порядка 380 млн. руб.