В поселке Южный Волгограда закопают в землю 380 млн рублей

Как рассказали в администрации города, на участке вблизи Южного уже проложено свыше 1 км траншей глубиной около двух метров. Также специалисты продолжают сваривать участки коммуникаций из новых полимерных труб, выполненных из современного материала. Уже стартовали работы по укладке трубопровода в подготовленные траншеи. Всего на данном участке планируется отремонтировать 15,6 км водопровода и 14,2 км канализационной сети.