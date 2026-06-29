Верховный суд направил на пересмотр дело нижегородца о незаконном лишении прав

Проблема у нижегородца возникла из-за водителя, который использовал фальшивые — так называемые зеркальные — права с его данными. С этими правами жителя Московской области задержали в 2023 году и составили протокол за отказ пройти тест на алкоголь. Но лишили прав реального Сергея Мартынова, а нарушитель впоследствии ушел на СВО и там погиб.