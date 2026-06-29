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Племзавод «Пушкинское» снова не исполнил обязательства по облигациям

Нижегородское ООО «Племзавод “Пушкинское”» сообщило о неисполнении обязательств по биржевым облигациям за девятый купонный период с 12 марта по 11 июня 2026 года в размере 5,9 млн руб. Владельцы облигаций вправе требовать у племзавода их досрочного погашения, говорится в сообщении предприятия.

Нижегородское ООО «Племзавод “Пушкинское”» сообщило о неисполнении обязательств по биржевым облигациям за девятый купонный период с 12 марта по 11 июня 2026 года в размере 5,9 млн руб. Владельцы облигаций вправе требовать у племзавода их досрочного погашения, говорится в сообщении предприятия.

Причиной неисполнения стала нехватка оборотных средств из-за падения выручки от продажи сырого молока. Цены на молоко в годовом выражении снизились на треть, ООО вынуждено направлять все средства на посевную кампанию. Расплатиться с владельцами облигаций предприятие планирует в сентябре 2026 года после сбора урожая.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее «Пушкинское» допустило технический дефолт при выплате 10-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 и погашении первой части номинала. В феврале предприятие допустило дефолт по выплате 16-го купона и части номинальной стоимости выпуска облигаций БО-01, в апреле он был полностью погашен.