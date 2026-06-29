Племзавод «Пушкинское» снова не исполнил обязательства по облигациям

Нижегородское ООО «Племзавод “Пушкинское”» сообщило о неисполнении обязательств по биржевым облигациям за девятый купонный период с 12 марта по 11 июня 2026 года в размере 5,9 млн руб. Владельцы облигаций вправе требовать у племзавода их досрочного погашения, говорится в сообщении предприятия.